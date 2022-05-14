Bankadan 300 bin lira çekip otomobiline koydu, hırsızlar camı kırıp parayı çaldı - Haberler

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen olayda şehir dışından çalıntı plakalı otomobille gelen hırsızlık çetesi üyeleri, Konya'da bağlantılı olduğu kişilerle irtibata geçerek bir gün öncesinden hazırlıklarını yaptı. İlk olarak sanayi bölgesinde irtibatlı oldukları bir iş yerine giderek araçların bütün camlarına koyu siyah film çektirdiler. Şüpheliler, sonrasında Yeni İstanbul Caddesi'ndeki bankalar bölgesine giderek beklemeye başladı.

3 SAAT TAKİP ETTİLER

Bankaların yüklü miktarda para çeken müşterilerine verdikleri para çantalarını bilen şüpheliler, çıkan müşterileri gözetlemeye başladı. Yaklaşık 3 saatlik bir beklemenin ardından 1 kişinin elinde para çantasıyla çıktığını gören çete üyeleri harekete geçti.

CAMI KIRIP PARA DOLU ÇANTAYI ALDILAR

Bankadan yüklü miktarda para çeken T.G.'yi yaklaşık 8 kilometre takip eden şüpheliler, Musalla Bağları Mahallesi'nde başka bir bankaya ödeme yapmak için inmesiyle, T.G.,'nin otomobilin önüne kendi araçlarını park etti. Şüphelilerden biri T.G.'nin otomobilinin ön camını kırıp, para dolu çantayı aldı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

BAŞKA BİR ARAÇ KULLANDILAR

Hırsızlık sonrası sanayi bölgesinde bir iş yerine kendilerine eskortluk eden ikinci bir otomobille gelen şüpheliler, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri otomobili bırakarak başka bir otomobil alıp kendilerine yardım eden kişilerden birinin evine ellerinde para çantasıyla gitti.

ÇALINTI PLAKAYLA DEĞİŞTİRDİLER

Olayın üzerinden birkaç saat geçmesinin ardından şüpheliler sanayi bölgesinden başka bir aracın plakasını çalarak ikinci çalıntı plakayı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri otomobile takıp Konya'dan Ankara yönüne gittikleri sırada Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarına yansıdı.

İKİSİ TUTUKLANDI, İKİSİ SERBEST BIRAKILDI

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, A.D., H.D., B.Ü. ve T.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.Ü. ve T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.D. ve H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bankalardan yüksek miktarda para çeken vatandaşları hırsızlık konusunda dikkatli olmaları, para ve değerli eşyalarını araçlarında bırakmamaları konusunda uyardı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa