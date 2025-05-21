Banka müdürünün sır ölümü! Hakkındaki iddialar vahim

Banka müdürünün sır ölümü! Hakkındaki iddialar vahim
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Kamu bankası müdürü İhsan Yazıcıoğlu, Ankara'daki Eymir Gölü'nde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Yazıcıoğlu'nun kredi anlaşmazlıkları yaşadığı, bazı firmaların yasa dışı komisyon teklif ettiği ve bu gerilimlerin ölümle bağlantılı olabileceği öne sürülüyor.

Ankara'da bir kamu bankasının Necatibey Şube Müdürü İhsan Yazıcıoğlu, ODTÜ Eymir Gölü kıyısında başından tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu. Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak hem intihar hem de cinayet ihtimali üzerinde durulurken, olayın perde arkası büyük merak konusu oldu.

"ANLAŞMAZLIK YAŞIYORDU" İDDİASI

Yazıcıoğlu'nun yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, müdür göle gitmeden önce bir telefon görüşmesi yaptı ve bu çağrının ardından evinden ayrıldı. Meslektaşları ise Yazıcıoğlu'nun intihar edecek biri olmadığını savunarak cinayet ihtimalinin daha güçlü olduğunu belirtiyor. Bankacılık çevrelerinde konuşulanlara göre; Yazıcıoğlu, çalıştığı bankanın kredi müşterileriyle son dönemde ciddi anlaşmazlıklar yaşıyordu. Bir bankacı, "Son dönemde bazı firmalar, kredi alabilmek için banka yöneticilerine rüşvet ya da komisyon teklif ediyor. Bu tekliflere rağmen kredi çıkmadığında ise tehdit veya baskı gibi durumlar yaşanabiliyor" dedi.

Bankacının sır ölümü! Başından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu

KKREDİLER KARABORSAYA DÜŞTÜ

Özellikle kamu bankalarından ucuz kredi alma çabası içerisinde olan firmaların, zaman zaman yasa dışı yollarla çözüm aradığı iddia ediliyor. Bazı bankacılar, firmaların kamu bankalarına sunduğu komisyon tekliflerinin yüzde 12'lere kadar çıktığını, aksi halde özel bankalardan alınan kredilerin yüzde 100'ü aşan maliyetlerle verildiğini belirtiyor. Bir başka bankacı ise, "Kredi sınırlamaları nedeniyle piyasada kredi adeta karaborsaya düştü. Normal yollardan kaynak bulamayan firmalar ya yasa dışı yollara sapıyor ya da yüksek faizlere boyun eğiyor" diyerek sektörün içindeki krize dikkat çekti.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

İhsan Yazıcıoğlu'nun ölüm nedeni netleşmiş değil. Soruşturma sürerken, olayın aydınlatılması için adli tıp raporu bekleniyor. Yazıcıoğlu'nun cenazesi memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Tamzara Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıLutfi turan:

Memleketin tüm kurumlarını çökerttiler

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Haber YorumlarıMülayim:

tufan duasına çıkılmalı:))))

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Haber YorumlarıMengele:

Yurtdisindan daha kredi alamiyor bankalar kurumlar acaba niye

Yorum Beğen1
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