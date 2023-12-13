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Bangkok'ta Ünlü Pazar Yerinde Yangın Çıktı

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan ünlü pazar yerinde öğle saatlerinde çıkan yangın bölgede paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan ünlü pazar yerinde öğle saatlerinde çıkan yangın çıktı. Yangın bölgede paniğe neden oldu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yer alan ve yaklaşık bin adet tezgahın bulunduğu Jodd Fair isimli gece pazarında öğle saatlerinde henüz nedeni tespit edilemeyen yangın çıktı. Yalnızca akşam saatlerinde ziyaretçilere açık olan pazarda, yangının başladığı saatte kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, yangına müdahale etmeye çalışan bir kadının solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Tayland Bangkok İtfaiye Hastane Soruşturma 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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