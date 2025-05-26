Bangkok'ta Tuvalette Dev Piton Paniği

Bangkok'ta Tuvalette Dev Piton Paniği
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, gece tuvaleti kullanmak için banyoya giren Tattam Hannarong, klozette dev bir piton yılanıyla karşılaştı. Olay, gece saatlerinde gerçekleşirken, kurtarma ekipleri yılanı güvenle yakaladı. Uzmanlar, muson sezonunda yılanların evlere girme ihtimalinin arttığına dikkat çekti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gece saatlerinde tuvaleti kullanmak üzere banyoya giren Tattam Hannarong, klozetin içinde dev bir piton yılanı ile karşılaştı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir evde piton paniği yaşandı. Sai Mai bölgesinde, Cuma günü yerel saatle 03.00 sıralarında yaşanan olayda, tuvaleti kullanmak üzere evinin banyosuna giren Tattam Hannarong, klozetin içinde kıvrılmış halde duran iri bir piton buldu.

Kurtarma ekiplerine haber veren Hannaronog, bu sırada klozette hareketsiz duran yılanın görüntülerini cep telefonuyla kaydetti. Olayı sosyal medya hesabından paylaşan genç adam "Gece 3'te evimde bunu buldum. Biraz ürkütücü" ifadelerinde bulundu.

Yılanın yaklaşık 2.5 metre uzunluğunda olduğunu belirtti.

Eve gelen kurtarma ekipleri, kısa sürede yakaladıkları yılanın Güneydoğu Asya'ya özgü olan "ağ desenli piton" (Reticulated Python) türü olduğunu ve yaklaşık 2.5 metre uzunluğunda olduğunu belirtti.

Olayın ardından açıklama yapan ev sahibi Hannarong, "Kurtarma ekiplerine teşekkür ederim, onlar gelmeseydi ne yapardım bilemiyorum. Evimde beslediğim bir köpeğim var ve yılanı onun değil de benim bulmuş olmam büyük şans" dedi.

Muson sezonunda yılanların evlere girme ihtimali artabilir

Uzmanlar, Tayland genelinde muson sezonunda yılanların kanalizasyon sistemleri aracılığıyla evlere girme ihtimalinin arttığı konusunda vatandaşları uyardı.

Özellikle 12 milyonu aşkın nüfusa sahip başkent Bangkok'ta her 15 dakikada bir yılan ihbarı yapıldığı ve yılda yaklaşık 60 bin yılanın şehirde yakalanıp doğal yaşam alanlarına bırakıldığı bildiriliyor. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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