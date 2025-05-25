Bangkok'ta Akaryakıt Tankeri ile Tır Çarpıştı: 600 Litre Benzin Sızdı

Bangkok'ta Akaryakıt Tankeri ile Tır Çarpıştı: 600 Litre Benzin Sızdı
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir tır ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 600 litre benzin yola döküldü. İki sürücü hafif yaralandı, çevredeki 150 vatandaş tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, patlama riskine karşı temizlik çalışmaları yürüttü ve güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye alındı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dün gece saatlerinde konteyner yüklü bir tır ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaklaşık 600 litre benzin yola döküldü.

Tayland'da akaryakıt tankerinin karıştığı kazada faciadan dönüldü. Başkent Bangkok'un Rat Burana ilçesinde, çok sayıda ev ve işyerinin bulunduğu bir sokakta yerel saatle 00.02'de konteyner yüklü bir tır ile akaryakıt tankerinin çarpıştı. Kazada, 16 bin litre akaryakıt taşıdığı tespit edilen tanker yan devrilirken, 600 litre benzin yola döküldü.

Kazada hafif yaralanan 2 sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederken, itfaiye ekipleri kazanın yaşandığı bölgeyi patlama riski nedeniyle trafiğe kapattı. Çevrede bulunan 150 vatandaş tahliye edildi.

Çevreye yoğun kimyasal koku yayıldı

Temizlik çalışmaları onlarca kişilik ekip tarafından 14 saat boyunca devam ederken, çevreye yoğun kimyasal koku yayıldı. Sızıntının yaşandığı tankere müdahale eden Bangkok İtfaiye ekipleri, önce tankerin çevresini ve sızan akaryakıtı kimyasal yangın köpüğüyle kapladı, ardından hasar görmeyen vanaları kullanarak tankerde kalan akaryakıtı başka bir tankere aktardı.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek amacıyla güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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