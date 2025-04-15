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Bandırma Trafik Denetimlerinde Cezai İşlemler Artış Gösterdi

Bandırma Trafik Denetimlerinde Cezai İşlemler Artış Gösterdi
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Bandırma'da yapılan trafik denetimlerinde, çeşitli ihlaller nedeniyle 835 bin 492 TL ve alkollü araç kullanımı nedeniyle 1 milyon 393 bin 113 TL olmak üzere toplamda yüksek cezalar kesildi. Denetimlerin trafik güvenliğini artırma amacı taşıdığı vurgulandı.

Bandırma Trafik Denetleme Büro Amirliği, 2025 yılının ilk üç ayı boyunca ilçede yaptığı denetimlerde trafik kuralarına dikkat çekti. Yapılan denetimlerde çeşitli trafik ihlallerine yönelik olarak cezai işlemler uygulandı.

Denetim kapsamındaki sonuçlara göre; abart egzos, yüksek ses ve kamuflaj niteliğinde gürültü çıkaran 49 araç belirlenirken, ses ve müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanan 713 sürücüye toplamda 835 bin 492 TL cezai işlem uygulandı.

Bunun yanında, alkollü olarak araç kullanan 129 sürücünün tespit edildiği çalışmalarda, toplam 1 milyon 393 bin 113 TL cezai işlem uygulanırken; 118 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Şehiriçi trafik düzenlemeleri kapsamında, kamyon ve çekici cinsi 560 araca izinsiz indirme, bindirme ve park etme nedeniyle 556 bin 080 TL cezai işlem yapıldı. Ayrıca, 4 bin 541 adet motosiklet ve motorlu bisiklet üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, tespit edilen eksiklikler sebebiyle 1.387 sürücüye yönelik toplam 5 milyon 655 bin 126 TL cezai işlem uygulandı.

Bandırma Trafik Denetleme Büro Amirliği, denetim sonuçlarının trafik güvenliğinin sağlanması ve şehrin huzurunun korunması adına büyük önem taşıdığını vurguluyor. Yetkililer, vatandaşların trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, denetim çalışmalarının aksatılmadan devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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