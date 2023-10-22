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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 51 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK 188) çerçevesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 gram metamfetamin, 1 adet cep telefonu ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı.