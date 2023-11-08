Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı. Uygulama sırasında A.T. ve yanındaki kişinin üzerinde 114 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, polis ekiplerinin şok uygulamasında gözaltına alınan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı.
Çınarlı Mahallesi İnce Kaldırım Caddesi'nde uygulama yapan Bandırma Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, A.T. (38) ve yanındaki kişinin üzerinde 114 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa