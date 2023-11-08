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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı. Uygulama sırasında A.T. ve yanındaki kişinin üzerinde 114 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.