Bandırma'da trafik haftası kutlandı

Her yıl 6-12 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" Bandırma'da gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Bandırma'da "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi. Törene Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, 6. Ana Jet Üssü Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Komiser Hasan Aytepe yaptı. Aytepe, "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ile can kayıplarının önlenmesi, karayollarında tüm yol kullanıcıları için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilerek toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik etkinliklerin düzenlenmesi, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde 2022 yılında ölümlü trafik kazalarında yüzde 2.8, can kayıplarında ise yüzde 2.5 oranında azalma meydana gelmiştir. İlçemizde ise 2022 yılında ölümlü trafik kazası bulunmamakla birlikte 2022 yılında yaralanmalı kaza sayısında yüzde 15 yaralı sayısında ise yüzde 12 oranında azalma meydana gelmiştir. İlçemizde karayollan trafik güvenliği ile ilgili olarak tüm kamu kuruluşlarımız ile koordineli bir şekilde kazaların önlenmesi ve bundan doğan olumsuz sonuçların en alt seviyeye indirilmesi için yoğun gayret göstererek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Trafik kazalarını en aza indirmenin en önemli etkenlerinden birisi de eğitimdir. Sorumluluk sahibi, trafik kültürü oluşmuş sürücü, yaya, yolcuların arttırılması ve trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırılması ile trafik kazaları ve olumsuz sonuçları minimum seviyeye indirilecektir." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Trafik Haftası'nda düzenlenen şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ayrıca "Yılın trafik polisleri Murat Eren, Hüseyin Kurban, Yılın Jandarma Trafik Tim personeli J.Asb.Kd.Bşçvş. Rıdvan Seçgin, Yılın Trafik Zabıta personeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Kazım Çınar, Bandırma Belediyesi Zabıta Memuru Semih Otur ve Yılın örnek şoförü Erol İlgülenler'e plaket ve hediyeleri verildi. Tören minik öğrencilerin Trafik Haftası'na özel hazırladıkları gösteri ile son buldu. - BALIKESİR