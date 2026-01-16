Haberler

Bandırma Emniyeti'nden güvenlik raporu, 186 ruhsatsız silah ele geçirildi

Bandırma Emniyeti'nden güvenlik raporu, 186 ruhsatsız silah ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı itibarıyla yürütülen suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 1.275 şahıs yakalanırken, ruhsatsız silahlarla ilgili denetimlerde 186 silah ele geçirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı itibarıyla ilçe genelinde çeşitli suçlar ve aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Açıklanan veriler, suç ve suçlularla mücadelede kararlı ve etkin bir sürecin yürütüldüğünü ortaya koydu.

Emniyet birimlerince yapılan çalışmalar kapsamında, adli makamlarca çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 1.275 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Öte yandan ilçe genelinde gerçekleştirilen denetim ve arama faaliyetlerinde ruhsatsız silahlarla mücadeleye de ağırlık verildi. Bu kapsamda 159 şahıstan toplam 186 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Yakalanan silahlarla ilgili gerekli yasal işlemlerin titizlikle yapıldığı bildirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada

Kan donduran vahşet kamerada! İşte Atlas'ın son anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Genç kadını bu hale getirdi ama hala serbest
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun