Bandırma'da sağ arka tekerleği kopan otomobil karşı şeride geçti, sürücü yaralandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarparak karşı şeride geçti. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 600 Evler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ü. (23) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın sağ arka tekerleği yerinden koparken, otomobil karşı şeride geçti. Kazada sürücü A.Ü. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı