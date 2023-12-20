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Bandırma'da Hamile Kadını Vahşice Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü (19), 97 yerinden bıçaklayarak vahşice öldüren Kadir Meşe'nin (30) tutuklu yargılandığı dava sonuçlandı. Kadir Meşe, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü (19), 97 yerinden bıçaklayarak vahşice öldüren Kadir Meşe'nin (30) tutuklu yargılandığı dava karara bağlandı.

Hazal Alpyörük cinayetinin sanığı Kadir Meşe'nin yargılandığı dava sonuçlandı. Kadir Meşe, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Kadir Meşe, 15 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen olayda, birlikte yaşadığı hamile Hazal Alpyörük'ü 26 ölümcül bıçak darbesi ile toplam 97 yerinden bıçaklayarak vahşice öldürmüştü.

Bugün görülen duruşmada müebbet hapis istemiyle yargılanan Kadir Meşe, mahkeme başkanı tarafından kendisine verilen söz üzerine, "Ben buraya namusum ve şerefim için geldim." dedi. Hazal Alpyörük'ün savunmasını yapan avukatı, sanığın pişmanlık göstermediğini söyleyerek, "Sanığa takdir indirimi uygulanmamasını, mağdurdan sanığa gelen haksız bir eylem olmaması dolayısıyla haksız tahrik indiriminin de uygulanmamasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kadir Meşe'nin avukatı ise haksız tahrik indirimin uygulanmasını talep ederek, "Avrupa'da ya da Amerika'da yaşamıyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz. Türk gelenek ve göreneklerine sahibiz. Maktulü sosyal medya üzerinden pazarlayan bir annesi var. Müvekkilimin de tüm bunlara karşı sinirlenip ani bir kararla kalkıp böyle bir işe karıştığı söylenemez. Haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

Avukatların yaptıkları savunmaların ardından Mahkeme Başkanı, davanın artık karara bağlanacağını belirterek Kadir Meşe'ye son kez söz verdi. Kadir Meşe son sözünde, "Başkanım niye benim karımı satmışlar. Bir de bu rahmetli kadın kimle uyuşturucu içmiş onu öğrenmek istiyorum. Yani niye satılıyor, niye uyuşturucu içiyor? Bunu öğrenmek istiyorum" diye konuştu.

Sonrasında davayı karara bağlayan Mahkeme Başkanı, "Sanık Kadir Meşe'nin maktul Hazal Alyörük'e yönelik olarak, gebe olduğu bilinen kadına karşı öldürme suçunu işlediği sabit kabul edilmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun 82/1 K maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdik. Herhangi bir takdir indirimi uygulamadık. Tutukluluk halinin devamına karar verdik" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hazal Alpyörük Balıkesir Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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