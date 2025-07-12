Bandırma'da Geniş Kapsamlı Asayiş Uygulaması: 17 Gözaltı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kapsamlı "Şok Asayiş, Trafik, Narkotik ve Huzur Uygulaması" ile ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele hedeflendi. 46 ekip, 2 çevik kuvvet timi, 164 polis memuru ve 30 çarşı-mahalle bekçisinden oluşan toplam 224 personel ile Bandırma genelinde gece boyunca etkili bir denetim gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 3 bin 659 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı. Umuma açık 51 iş yeri denetime tabi tutuldu. Bu işyerlerinden 3'ü kapalı alanda tütün mamulü kullanımına izin verdiği, 2'si mesul müdür bulundurmadığı, 1'i ise canlı müzik belgesi olmadan faaliyet gösterdiği gerekçesiyle idari işlemle karşı karşıya kaldı.

Denetimlerin trafik bölümünde ise 471 araç kontrol edilirken, 48 araca toplamda 292 bin 854 TL idari para cezası kesildi. 5 araç trafikten men edildi. Ayrıca bir kişi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan, iki kişi hakkında alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan, bir kişi hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Kontrollerde ayrıca hacizli ve yakalamalı bir araç da ele geçirildi.

Yapılan uygulamalarda suç unsuru taşıyan çeşitli materyaller de ele geçirildi. Emniyet güçleri, 1 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet tabanca mermisi, 1 kurusıkı tabanca, 14,65 gram esrar, 2 kök hint keneviri ve 47 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini ve halkın huzurunu tehdit eden hiçbir unsura müsaade edilmeyeceğini belirtti. - BALIKESİR