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Bandırma'da Bıçak Tehdidiyle Gasp İddiası: 2 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Hamit Kaplan ve Mehmet Akif Ersoy caddelerinde iki kişiden birinin cep telefonu, kulaklık, diğerinin cüzdanı ve sigarası bıçak tehdidiyle gasbedildi. Şüphelilerin yaşları 18'den küçük olan İ.G. ve M.T. adlı kızlar olduğu belirlendi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe 'nitelikli yağma' suçlamasıyla tutuklandı.