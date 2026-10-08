Haberler

Bandırma'da Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'ndaki yangın kontrol altına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bandırma'da Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'ndaki yangın kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda gece çıkan büyük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının ham yağ bölümünde çıktığı iddia edilirken, 2 araçla soğutma çalışmaları sürüyor; can kaybı yaşanmadı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda gece saatlerinde çıkan büyük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının fabrikanın ham yağ bölümünde çıktığı iddia edilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bandırma-Çanakkale karayolu üzerinde faaliyet gösteren Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda, 7 Ekim 2026 tarihinde saat 23.37 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 araç ve 15 personel sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, fabrikayı saran alevlere müdahale etti.

Yangının büyümesi üzerine Susurluk Grup Amirliği'nden 1 su ikmal aracı, Karesi Grup Amirliği'nden ise 1 köpük kulesi takviye olarak bölgeye gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, 2 araçla soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangında can kaybı ve mahsur kalma olayının yaşanmadığı öğrenildi.

Fabrikanın ham yağ bölümünde çıktığı iddia edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Özge Borak'ın babası merdivenlerden düştü, kolu kırıldı

Ünlü oyuncunun babası iki kat aşağı yuvarlandı! Kolu kırıldı
İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş

Protestoda YENİ Parti'ye soğuk duş: İl başkanını topa tuttular

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyon takipçili hesabını neden kapattığını açıkladı: Canım öyle istedi

5 milyon takipçili hesabını kapatmıştı! Nedenini açıkladı
Protestoya katılan gence annesinden meydan dayağı

Liseli gence soğuk duş! Protestolara katıldığına bin pişman oldu
Olay iddia: Suriye, Yemen'e 20 bine yakın asker gönderiyor

Korkulan oldu! Komşu savaşa katılıyor
Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır

Ağzından çıkanlar dünyayı ayağa kaldırdı
Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu

Şara'nın görevlendirdiği bakana ait görüntü olay oldu

Yılların rekabeti böyle bitti! Ronaldo'dan Messi'ye olay yorum

Ronaldo'dan bomba Messi hamlesi! Sosyal medya yıkıldı
İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son kararını verdi

İstifa edecek mi? Son kararını verdi