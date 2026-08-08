Bandırma'da Kayıp Genç Mera Alanında Ölü Bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaklaşık 24 saattir kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Emirhan Görmecikli, Bereketli Mahallesi'ndeki mera alanında hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma'da ikamet eden Emirhan Görmecikli, dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Görmecikli, Bereketli Mahallesi'ndeki mera alanında hayatını kaybetmiş halde bulundu. Öte yandan Görmecikli'nin olaydan önce Bandırma sanayi bölgesinden yaklaşık 8 metre uzunluğunda bir halat satın aldığı, halatı motosiklet çekeceğini belirterek aldığı öğrenildi. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatılırken, Görmecikli'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı