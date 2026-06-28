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Balya'da saman yüklü araç alev aldı

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Balya ilçesinde saman yüklü kamyonetin alev alması sonucu ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olası bir felaket önlendi.

Balya ilçesinde, saman yüklü kamyonet alev alırken, ormana sıçrayan yangın itfaiyenin ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesi ile felaket önlendi. Olay, Ören Mahallesi Ören Sapağı mevkisinde bu sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 10 AGA 992 plakalı kamyonet Balya yönünde seyrederken, kamyonetin kasasında bulunan saman balyaları bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Tutuşan saman balyaları yola saçılırken, alevler büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olası bir felaket önlendi. Araçtan savrulan yanan saman parçaları, yaklaşık 3 kilometre boyunca yola saçılırken, Balya Kayapınar sapağındaki ormanlık alana da sirayet etti. Sürücü, aracı Balya Ören mevkiinde durdururken, araç kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Balya Grup Amirliğinden 2 araç ve 5 personel, Orman İşletme Müdürlüğünden 4 arazöz, 2 hızlı müdahale aracı, 1 helikopter ve 16 personel, BASKİ'den ise 1 tanker, 1 kepçe ve 3 personel sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda hem araçtaki yangın hem de ormanlık alana sıçrayan alevler kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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