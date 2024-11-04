Balya'da Çift Taraflı Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Balya ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri 5 şahsı yaralı olarak 112 sağlık ekiplerine teslim ettiler.

Olay, Balya ilçesine bağlı Kuzupınarı kırsal mahallesinde meydana geldi. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbar üzerine Balya İtfaiye Amirliği ekipleri kazaya müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri 35 KA 5439 ile 10 TR 080 plakalı araçların karıştığı çift taraflı trafik kazasında kaza yapan araçlardan A.H.K. B.Ç., E.Ç., F.T., ve Ü.T. yaralı olarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR