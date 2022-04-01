Baltayla öldürülmüştü, cinayet şüphelisi hayvan damında saklanırken yakalandı

İZMİR (İHA) - İzmir'de vatandaşların ağır bir koku geldiği yönünde ihbarı üzerine polis ekipleri, bölgeye intikal etti. Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptığı kontroller neticesinde boş bir evde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını fark etti. Şahsın öldüğü ve cesedin 58 yaşındaki Osman Küçük'e ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Küçük'ün baltalı saldırıya uğradığı ve bu nedenle öldüğü belirlendi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ HAYVAN DAMINDA YAKALANDI

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cafer İ.'nin emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği, arkadaşıyla alkollüyken tartıştıklarını, bıçakla kendisine saldırdığını ve bunun üzerinde baltayla kendini savunduğunu iddia etti. Cafer İ., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.