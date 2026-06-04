Balkondan düşerek ağır yaralanan Burçak Şişman'ın eşi hakkında 18 yıla kadar hapis cezası talebi

İstanbul'da 2022 yılında balkondan düşerek ağır yaralanan Burçak Şişman'ın eşi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Adem Şişman hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Kağıthane ilçesinde 1 Nisan 2022 tarihinde balkondan düşerek ağır yaralanan ve uzun süre komada kalan 41 yaşındaki Burçak Şişman, gözlerini açtıktan sonra eşinin kendisini ittiğini iddia etti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şişman'ın eşi Adem Şişman 'sanık', Burçak Şişman ise 'mağdur' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, olaydan 6 gün sonra mağdurun ağabeyi Baturay Sayın'ın savcılığa başvurarak kardeşinin olay günü kendisini arayıp "Ağabey beni buradan acil al" dediğini anlattığı belirtildi. Sayın'ın, daha sonra eniştesinden kardeşinin camdan atlayarak intihar ettiğini öğrendiğini ancak kız kardeşini öldürmeye çalıştığını düşündüğünü söyleyerek şikayetçi olduğu kaydedildi.

"Eşim beni iteleyerek pencere önüne sürükledi ve sırtımdan iterek aşağı düşmeme neden oldu"

İddianamede, olay yeri inceleme tutanakları da yer aldı. Tutanakta, balkon pimapen camının açık olduğu, yerde plastik tabure ve bir terlik bulunduğu, düşme alanındaki ağaç dallarında kırıklar tespit edildiği aktarıldı. İddianamede beyanına yer verilen mağdur Burçak Şişman, "Olay öncesinde eşim tarafından kız kardeşimin evine götürüldüm. Olay günü eşim, beni iteleyerek pencere önüne sürükledi ve sırtımdan iterek aşağı düşmeme neden oldu. İntihar etmedim, eşimden şikayetçiyim" dedi.

İddianamede, 'tanık' sıfatıyla ifade veren aile üyeleri, Şişman'ın olaydan kısa süre önce ağabeyini ve eşinin eski patronunun eşini arayarak yardım istediği, mağdurun telefonda eşinin kendisine "Ya çocukları ver ya da seni öldürürüm" dediğini anlattığı aktarıldı. Şüpheli Adem Şişman ise, suçlamaları kabul etmeyerek eşinin ailesinin baskısı nedeniyle kendisi hakkında bu yönde beyanda bulunduğunu öne sürdü.

Mağdurda olay sonucu görme kaybı yaşandığı aktarıldı

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporu da iddianamede yer aldı. Raporda, mağdurun avuç içlerinde tarif edilen lezyonların düşme sırasında bir yere tutunma çabasıyla oluşmuş olabileceği, bu tür bulguların kaza veya cinayet kaynaklı düşmelerde daha sık görüldüğünün literatürde yer aldığı belirtildi. Raporda, olay yerinde bulunan taburenin intihar vakalarında sık rastlanan bir unsur olduğu ancak sonradan yerleştirilmiş olmasının da mümkün olabileceği de anlatıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu raporunda ise Şişman'ın, olay nedeniyle kafatası kırıkları, beyin kanaması, omurga kırıkları ve karaciğer yaralanması geçirdiği belirtildi. Yaralanmalar sonucunda gelişen sağ periferik fasiyal paralizi nedeniyle yüz kaslarında kalıcı fonksiyon kaybı oluştuğu, sağ gözde görme kaybı meydana geldiği ve konuşmada sürekli zorluğa yol açan ağır dizarti geliştiği ifade edildi. Savcılık, mağdurun ilk beyanları ile sonraki ifadelerinin birbiriyle uyumlu olduğunu, olaydan hemen önce yakınlarını arayarak yardım istemesini, bilirkişi raporundaki tespitleri ve dosya kapsamındaki diğer delilleri birlikte değerlendirerek şüphelinin suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğunu vurguladı.

18 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, sanık Adem Şişman hakkında 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, sanık önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı