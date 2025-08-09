Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, apartmanın ikinci katından düşen Yurdagül Türk, beton zemine çarparak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Bahçe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın ikinci katında yaşayan Yurdagül Türk dengesini kaybederek balkondan düştü. Düşerken apartmanın birinci katındaki klima motoruna çarpan kadın daha sonra beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yurdagül Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
