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Balkondan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Balkondan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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İzmir’de 4’üncü kattaki evinin balkonundan düşen 12 yaşındaki kız çocuğu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İzmir'de 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen 12 yaşındaki kız çocuğu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün gece 22.00 sıralarında Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi 3625 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan 12 yaşındaki Elifnaz Yeke, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evin balkonundan beton zemine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı durumdaki Elifnaz Yeke, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son yolculuğuna uğurlanacak

Elifnaz Yeke'nin cenazesinin, bugün ikindi namazını müteakip Muratbey Mahallesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Torbalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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