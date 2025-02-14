Balkonda mangal keyfi kabusla sona erdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde akşam yemeğinde mangal yapmak için balkondaki berbeküyü yakan aile, kısa süre sonra evin içine dolan dumanı fark etti.

PANİKLE KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Panikle kendilerini dışarı atan 4 kişilik aile, evlerinin çatısının tutuştuğunu gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, İzgaz ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya müdahale etti.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülerek soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.