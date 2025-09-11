Haberler

Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı

Zeytinburnu'nda Balıklı Rum Hastanesinin bahçesine motosikletle gelen 2 şüpheli, aralarında alacak-verecek meselesinden husumet bulunan şahsa silahlı saldırı düzenledi. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken kaçan saldırganlar Beyoğlu'nda yakalandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Kazlıçeşme Mahallesi'nde yer alan Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde saat 13.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı.

MOTOSİKLETLE GELİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre, hastane bahçesine motosiklet ile gelen 2 şüpheli, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu öne sürülen bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Şüpheliler ateş açtıktan sonra geldikleri motosiklet ile kaçtı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerin olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

SALDIRGANLAR YAKAYI ELE VERDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ederken saldırının ardından kaçan şüpheliler Beyoğlu'nda yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
