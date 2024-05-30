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Balıkesir Yerel Gazeteleri Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesini Protesto Ediyor

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Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesi nedeniyle Balıkesir Valiliği ve resmi kurumların aboneliklerini iptal etmesini protesto etmek amacıyla Balıkesir'de yayın yapan gazeteler bugün ilk sayfalarını karattılar.

Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesi nedeniyle Balıkesir Valiliği ve resmi kurumların aboneliklerini iptal etmesini protesto etmek amacıyla Balıkesir'de yayın yapan gazeteler bugün ilk sayfalarını karattılar.

Balıkesir'de yayın yapan gazeteler ve medya kuruluşları Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesinin yayınlanması sonucu Balıkesir Valiliği ve bağlı kurumlar basın kuruluşlarına gönderdiği yazı ile aboneliklerini iptal etmesi sonucu bir araya gelen medya temsilcileri bugünkü 1. sayfalarını siyah baskı ile karattılar. Balıkesir'de yayın yapan gazetelerin ilk sayfasında, "İzmir'e Doğru, Ses, Doğru Söz gazeteleriyle Milli Mücadelenin bayraktarlığını yapan Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'de aynı ruh ve heyecanla yayın hayatlarını sürdüren yerel gazeteler olarak, tasarruf tedbirlerine katkıda bulunmak amacıyla bugünkü haber ve yorumları yayınlamıyor, kamu kurum ve kuruluşlarımızın güzel çalışmalarından halkımızı haberdar edemediğimiz için özür diliyoruz. Balıkesir Yerel Gazeteleri" notu yer aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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