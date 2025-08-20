Balıkesir Sındırgı'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Gece saat 01.00'de meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi ancak ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. O an, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerasına yansıdı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece 01.00 saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.00 sularında merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevredeki ilçelerde de hissedildi.
Deprem anı Sındırgı'da bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa