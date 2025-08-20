Balıkesir Sındırgı'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerasına yansıdı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece 01.00 saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.00 sularında merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevredeki ilçelerde de hissedildi.

Deprem anı Sındırgı'da bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. - BALIKESİR