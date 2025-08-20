Balıkesir Sındırgı'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir Sındırgı'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gece saat 01.00'de meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi ancak ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. O an, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerasına yansıdı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece 01.00 saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.00 sularında merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevredeki ilçelerde de hissedildi.

Deprem anı Sındırgı'da bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir'in 40 günlük suyu kaldı

O büyükşehirde tehlike çanları çalıyor! 40 günlük su kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan bir yıldız daha

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan bir yıldız transfer daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.