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Balıkesir Mühimmat Fabrikasındaki Patlamada Ölenlerin Cenazeleri Bursa'ya Getirildi

Balıkesir Mühimmat Fabrikasındaki Patlamada Ölenlerin Cenazeleri Bursa'ya Getirildi
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Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin naaşları, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenler, Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal Mahallesi'ndeki mühimmat fabrikasında sabah meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin naaşları, Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi. 3 ambulansla, jandarma eşliğinde getirilen 12 cenazenin kesin ölüm sebepleri, yapılacak otopsini ardından ortaya çıkacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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