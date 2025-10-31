Haberler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim akşamı meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sallanmaya devam ediyor. İlçede son olarak 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, AFAD sarsıntının yerin 13.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Deprem yerin 13.58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
  • Deprem 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçısıdır.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

BALIKESİR SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından geçtiğimiz 27 Ekim akşamı bir kez daha 6.1 ille sallanan Sındırgı'da artçı sarsıntılar yaşanıyor.

SINDIRGI'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ARTÇI DAHA

İlçede son olarak saat 23.52'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 13.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Çok geçmiş olsun Balıkesir bu aralar sık sık sallanıyor Rabbim yardımcıları olsun

