Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

BALIKESİR SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından geçtiğimiz 27 Ekim akşamı bir kez daha 6.1 ille sallanan Sındırgı'da artçı sarsıntılar yaşanıyor.

SINDIRGI'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ARTÇI DAHA

İlçede son olarak saat 23.52'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 13.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.