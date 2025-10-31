Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim akşamı meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sallanmaya devam ediyor. İlçede son olarak 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, AFAD sarsıntının yerin 13.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.
BALIKESİR SALLANMAYA DEVAM EDİYOR
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından geçtiğimiz 27 Ekim akşamı bir kez daha 6.1 ille sallanan Sındırgı'da artçı sarsıntılar yaşanıyor.
SINDIRGI'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ARTÇI DAHA
İlçede son olarak saat 23.52'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 13.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa