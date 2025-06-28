Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangını köyü tehdit ediyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangını köyü tehdit ediyor
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Kepsut ilçesi Eyüpbükü köyünde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde orman yangını başladı. Eyüpbükü köyü sınırlarında başlayan orman yangını köyü tehdit ediyor.

Olay, Kepsut ilçesine bağlı Eyüpbükü Mahallesi'nde orman yangını başladı. Eyüpbükü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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