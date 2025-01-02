Balıkesir'in Havran İlçesinde Boş Barakada Yangın Çıktı

Balıkesir'in Havran ilçesinde boş bir barakada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ebubekir Mahallesi Muharrem Özdil Caddesi'nde bulunan boş bir barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Barakanın alevler içinde kaldığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir İtfaiyesi Havran Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucu baraka kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni ise yetkililer tarafından araştırılıyor. - BALIKESİR