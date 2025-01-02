Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı
Hakkında soruşturma başlatılan Hüseyin Baş için karar

Balıkesir'in Havran İlçesinde Boş Barakada Yangın Çıktı

Balıkesir'in Havran İlçesinde Boş Barakada Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Havran ilçesinde Ebubekir Mahallesi'nde bulunan boş bir barakada meydana gelen yangın, çevre sakinlerinin acil çağrısıyla itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde boş bir barakada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ebubekir Mahallesi Muharrem Özdil Caddesi'nde bulunan boş bir barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Barakanın alevler içinde kaldığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir İtfaiyesi Havran Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucu baraka kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni ise yetkililer tarafından araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Genç kadın, şarjda olan telefonunu küvete düşürünce hayatını kaybetti
img

Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
img

CHP'li vekilin Bakan Kurum'a sözleri toplantıya damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 hakem Süper Lig'den düştü
2 hakemin kalemini kırdı
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem

Son Dakika Haberleri

MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 1 Ocak Çarşamba MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef neden yok 2 Ocak Perşembe? MasterChef yeni bölüm ne zaman? ASAT Antalya su kesintisi! Konyaaltı, Manavgat, Serik 2-3 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Ocak Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MSÜ başvuru ekranı! ÖSYM kılavuzu 2025 MSÜ başvuru nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi ne zaman, nerede çekildi? Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Ocak günün maçları nereden izlenir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 2 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.