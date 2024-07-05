Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Bigadiç'in Çamköy Kırsal Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Bigadiç'in Çamköy Kırsal Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 17.00 sularında yangın çıktı. İhbar üzerine giden bölgeye ekipler sevk edilirken, alevlere 2 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale araç, 3 hizmet aracı bir helikopter, 2 uçak ile havadan ve karadan müdahale sürüyor. - BALIKESİR