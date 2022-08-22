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18 yaşındaki genç kıza cinsel içerikli mesajlar atan taksici resmen linç edildi

18 yaşındaki genç kıza cinsel içerikli mesajlar atan taksici resmen linç edildi

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir bölgesinden gelen habere göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen taksi şoförü darp edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen taksi şoförü darp edildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir taksi durağında ticari taksi şoförlüğü yapan M.Z. (57), iddialara göre 18 yaşındaki bir genç kıza uzun bir süredir rahatsız edici ve cinsel içerikli mesajlar atması sebebiyle genç kızın ağabeyi tarafından çalıştığı taksi durağında darp edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerine genç kıza atılan mesajlar gösterildi. Genç kızın ağabeyi, ticari taksi şoförü M.Z. hakkında şikayetçi olduklarını ifade etti. Polis ekipleri, şikayet üzerine taksi şoförünün ifadesini aldı.
Olay, mahkemeye intikal etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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