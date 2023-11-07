Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, esrar, tabanca ve fişekler ile uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Gönen ilçesinde tespit edilen 6 zanlıya ait iş yerlerine ve araçlarına operasyon yaptı. Operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda 36 gram metamfetamin, 28 gram esrar, kurusıkıdan bozma tabanca ve 5 adet fişek, 17 adet av tüfeği fişeği, 3 adet uyuşturucu içme aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 lira ile 2 adet içime hazır sarılmış esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.