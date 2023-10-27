Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 91 gram kubar esrar, 17 gram metamfetamin, 3 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 91 gram kubar esrar, 17 gram metamfetamin, 3 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Olaya karışan 3 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR