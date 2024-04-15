Balıkesir Gönen'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı otomobilin içindeki 4 kişi yaralandı.

Gönen-Bandırma Karayolu, Gönen girişinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İddialara göre bir kamyonetin manevrası sonucu, H.A. (66) hakimiyetindeki 10 AJB 31 plakalı otomobil yolun kenarındaki bankete vurarak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü H.A. ile birlikte otomobilin içinde yolcu olarak bulunan R.B. (39), H.H. (47) ve O.G. 70 yaralandı.

Kaza sonrası, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR