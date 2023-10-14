Balıkesir Gönen'de Sahte Kaçak İçki Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapılan operasyonda sahte kaçak içki imal ve ticaretine yönelik faaliyet gösteren 1 kişi yakalandı. Operasyonda 70 litre şarap, 40 litre rakı, 15 litre viski, 3 litre votka ve 4 adet anason yağı ele geçirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan sahte kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.

Gönen ilçesinde sahte kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ikamet adresi ve eklentilerinde icra edilen operasyonel faaliyet sonucu; 70 litre şarap, 40 litre rakı, 15 litre viski, 3 litre votka ve 4 adet anason yağı ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli yakalandı ve hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR