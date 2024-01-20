Balıkesir Gönen'de Aşırı Yağış Sebebiyle Servis Minibüsü Devrildi

Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde aşırı yağış sebebiyle kayganlaşan yolda servis minibüsü devrildi.

Gönen'de etkili olan aşırı yağış, Gönen-Bandırma Kara Yolu üzerinde kazaya sebep oldu. Bandırma istikametinde seyir halinde olan C.C. hakimiyetindeki servis minibüsü, kayganlaşan yolda orta refüjü aşıp karşı şeride savrularak yan yattı.

Meydana gelen kaza sonucu, servis şoförü C.C. ve yolcu A.Ü. yaralandı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR