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Balıkesir'deki yangın soğutma çalışmaları ile sona erdi

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangın, uzun süren çalışmalar sonucu bugün sabah saatlerinde soğutma çalışmaları ile kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın uzun çalışmalar sonucu bugün sabah saatlerinde soğutma çalışmaları ile sona erdi.

Kepsut'un Karahaliller Mahallesi'nde arazide çıkarak, ormana sıçrayan yangın 3 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozere 29 araç ve 60 personel ile müdahale edilen yangın sabah saatlerinde soğutma çalışmaları ile sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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