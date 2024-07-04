Balıkesir'deki yangın soğutma çalışmaları ile sona erdi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın uzun çalışmalar sonucu bugün sabah saatlerinde soğutma çalışmaları ile sona erdi.

Kepsut'un Karahaliller Mahallesi'nde arazide çıkarak, ormana sıçrayan yangın 3 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozere 29 araç ve 60 personel ile müdahale edilen yangın sabah saatlerinde soğutma çalışmaları ile sona erdi. - BALIKESİR