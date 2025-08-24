Balıkesir'deki peş peşe depremlerin ardından Şener Üşümezsoy'dan ilk yorum

Deprem bilimci Prof. Şener Üşümezsoy, " Sındırgı'daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem anlamına gelmez" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'de peş peşe depremler meydana geldi. Bölgede son olarak ardı ardına 4.8, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde korkutan üç deprem daha meydana geldi. Sarsıntılar, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY'DAN İLK YORUM

Peş peşe gelen depremlerin gözleri yeniden bölgeye çevirdi. Depremlerin ardından Habertürk canlı yayınına katılan Deprem bilimci Prof. Şener Üşümezsoy, ilk değerlendirmesini kamuoyu ile paylaştı.

Üşümezsoy, " Sındırgı'daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem anlamına gelmez. Ancak Simav fay zonu, jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"ARTÇILAR DEVAM EDECEK"

Üşümezsoy, küçük depremlerin birkaç kilometrelik kırılmalara yol açarken, büyük depremlerin onlarca kilometrelik fay parçalarını harekete geçirdiğini, Sındırgı depreminde yaklaşık 20 km'lik bir fayın kırıldığını bunun da artçıların devam etmesine neden olduğunu bildirdi.