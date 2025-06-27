Balıkesir'de Ziraat Arazisinde Yangın, Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Balıkesir'de Ziraat Arazisinde Yangın, Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangına, Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. 3 uçak, 3 helikopter ile birlikte çok sayıda araç ve personel yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Balıkesir'de ziraat arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'nde ziraat arazisinde çıkan yangına Orman Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Dairesine bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. 3 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 1 dozer, 1 treyler ile 70 personel de karadan alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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