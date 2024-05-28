Balıkesir'de yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir-Bursa Karayolu, Balıkesir istikameti, Susurluk Atatürk Parkı mevkiinde İ.H. idaresindeki seyir halindeki 60 BD 471 plakalı otobüste yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Susurluk Grup Amirliği tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Otobüsün arka kapı merdiven bölümünde yer alan kahve makinesinin elektrik aksamında meydana gelen ark-kontak sonucu yangının çıktığı belirlendi. Meydana gelen yangında dumandan etkilenen ya da yaralanan olmadı. - BALIKESİR