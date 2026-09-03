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Balıkesir'de 2026-2027 Eğitim Yılı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Balıkesir'de 2026-2027 Eğitim Yılı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı
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2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz için huzurlu ve güvenli bir ortamda başlaması amacıyla alınacak tedbirler, Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz için huzurlu ve güvenli bir ortamda başlaması amacıyla alınacak tedbirler, Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Tedbirleri Değerlendirme Toplantısına, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, il milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla yürütülecek çalışmalar ele alındı. Bu kapsamda; okul ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirlerinin mevcut durumu ve yeni dönem planlamaları değerlendirilirken, güvenli okul ortamının güçlendirilmesine yönelik kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülecek çalışmalar ayrıntılı şekilde görüşüldü.

Öğrencilerin eğitim süreçlerini güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sürdürebilmeleri için ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde gerekli tedbirlerin alınmasına ve çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Balıkesir'de çocukların güvenliği ve huzuru, yeni eğitim öğretim döneminin en önemli öncelikleri arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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