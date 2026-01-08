Haberler

Gönen-Denizkent yolunda kamyon devrildi

Gönen-Denizkent yolu Ulukır mevkiinde yem yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu ve yol açma çalışmaları başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Gönen-Denizkent yolu Ulukır mevkiinde yem yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gönen-Denizkent yolu Ulukır mevkiinde sabah saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki 16 SR plakalı yem yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon ve yola saçılan yem torbaları nedeniyle bölgede yol açma ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sırasında trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

