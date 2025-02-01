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Balıkesir'de Yangınlar: Olaylara İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Balıkesir'de Yangınlar: Olaylara İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Balıkesir'in Karesi ve Altıeylül ilçelerinde sabaha karşı meydana gelen yangınlarda itfaiye ekipleri yoğun mesai harcadı. İki ayrı yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye sevk edildi.

Balıkesir itfaiyesi sabaha karşı çıkan yangınlarda yoğun mesai yaşadı. Karesi ve Altıeylül ilçelerinde sabaha karşı meydana gelen iki yangına müdahale edildi. Yangında dumandan etkilenen bir kişi 112 sağlık ekipleri tarafında hastaneye sevk edildi.

Yangın olayları sabaha karşı meydana geldi. Karesi İlçesi Atatürk Mahallesi Manolya Sokak No: 30'da sabah saatlerinde çıkan çatı yangınına Karesi ekipleri müdahale edilerek söndürüldü. İtfaiye ekipleri sokakta park eden araçlara rağmen çatı yangınını söndürdü.

İkinci yangın Altıeylül Mahallesi Çıkmaz Sokak Özmen Apartmanında çıktı. Yangına, Karesi Grup Amirliği personeli müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen üst kattaki bir kişi 112 sağlık ekibine teslim edilerek, hastaneye sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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