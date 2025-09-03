Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 580 Adet Sentetik Ecza ve Bonzai Ele Geçirildi

Balıkesir'de polis ekiplerince feribotla uyuşturucu madde getiren şahsa yönelik yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Erdek'te uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında H.Ö. isimli şahıs, Tekirdağ'dan yolcu gemisiyle ilçeye gelirken düzenlenen operasyonla yakalandı. Edinilen bilgilere göre, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelinin uyuşturucu madde temin ederek Erdek'e getireceği tespit edildi. gece 03.00 sıralarında yolcu gemisinden inen H.Ö., polis ekiplerince gerçekleştirilen kapsamlı operasyon sonucu gözaltına alındı. Şahsın yanında bulunan çantada yapılan aramada, 580 adet Lyrica isimli sentetik ecza maddesi içeren 10 kutu ile bonzai maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR