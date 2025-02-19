TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda toplamda 90 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanımı için hazırlanan cam aparat ele geçirildi.

Balıkesir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Susurluk ilçesinde yapılan çalışmada 52 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanımı için hazırlanan cam aparat ele geçirdi. Aynı gün kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda da 38 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Verdiği karar ortalığı iyice kızıştırdı
img

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular
img

Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF'nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan

TFF'nin yabancı kararına Türk hakemden isyan
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?
Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İstanbul'da vorteks radara yansıdı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul'da vorteks radara yansıdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.