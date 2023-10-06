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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 15 gram esrar ve 23 adet hap ele geçirildi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Ekipler, Susurluk Sultaniye Mahallesi Muhacir Sokağı'nda şüpheli davranışlarda bulunan N.B. ve M.İ'yi durdurarak üzerlerinde arama yaptı.

Yapılan aramada 15 gram esrar, 23 adet hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Balıkesir Suç Polis Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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