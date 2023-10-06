Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 15 gram esrar ve 23 adet hap ele geçirildi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Ekipler, Susurluk Sultaniye Mahallesi Muhacir Sokağı'nda şüpheli davranışlarda bulunan N.B. ve M.İ'yi durdurarak üzerlerinde arama yaptı.
Yapılan aramada 15 gram esrar, 23 adet hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa