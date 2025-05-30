Balıkesir'de Uyuşturucu Deposu Olarak Kullanılan Araçta 7 Bin Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Deposu Olarak Kullanılan Araçta 7 Bin Hap Ele Geçirildi
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Balıkesir’de polis ekiplerinin durdurmak istediği araçta yapılan aramada yaklaşık 7 bin uyuşturucu hap bulundu. Şüpheliler, kaçarken çeşitli maddeleri yol kenarına attı. 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurmak istenen ve kaçan şahısların aracı adeta uyuşturucu deposu çıktı. Kısa sürede yakalanan şahısların aracından yaklaşık 7 bin uyuşturucu hap çıktı

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak istenen bir aracın dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışması sonrası kısa süreli takip yaşlandı. Takip altında polis ekiplerinin tüm ihtarına uymayan şahıslar yol üzerinde 3 farklı noktaya araçta bulunan maddeleri attıkları tespit etti. Kaçtıkları sırada kaza yaparak duran şahıslar kısa sürede kontrol altına alarak araçta kaçış güzergahında arama başlattı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda 6 bin 819 adet sentetik ecza uyuşturucu ve uyarıcı maddesi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kovalamaca sonucu yakalanan 4 Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca sürücüye dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 3 bin 160 TL para cezası uygulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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