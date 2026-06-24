Balıkesir'de kampüs girişinde çarpışan araçlardaki 2 öğrenci yaralandı

Balıkesir'de üniversitenin kampüs girişinde çarpışan araçlardaki 2 öğrenci yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Balıkesir Bigadiç yolu Çağış kampüs kavşağında meydana geldi. Sürücüleri Balıkesir Üniversitesinde öğrenci olan 10 APK 802 plakalı Nissan otomobil ile 10 AE 876 plakalı araç kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası 10 AE 876 plakalı transit araç yan yattığı ve her iki araç sürücün hafif yaralı olarak kendi imkanları çıktığı anlaşıldı. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı