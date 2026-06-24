Haberler

Balıkesir'de kampüs girişinde çarpışan araçlardaki 2 öğrenci yaralandı

Balıkesir'de kampüs girişinde çarpışan araçlardaki 2 öğrenci yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Üniversitesi Çağış kampüsü kavşağında iki aracın çarpışması sonucu 2 öğrenci hafif yaralandı. Araçlardan biri yan yattı, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de üniversitenin kampüs girişinde çarpışan araçlardaki 2 öğrenci yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Balıkesir Bigadiç yolu Çağış kampüs kavşağında meydana geldi. Sürücüleri Balıkesir Üniversitesinde öğrenci olan 10 APK 802 plakalı Nissan otomobil ile 10 AE 876 plakalı araç kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası 10 AE 876 plakalı transit araç yan yattığı ve her iki araç sürücün hafif yaralı olarak kendi imkanları çıktığı anlaşıldı. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

Görüntü bugün kaydedildi!
Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

Fenerbahçe'de kriz! Çuvalla para ödenen futbolcu kayıp

Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu

Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
Sağlık camiasının duayen Profesörü Kut Sarpyener hayatını kaybetti

Sağlık camiasının duayen Profesörü hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Mert Hakan detayı

Beklenen haber geldi!
3 gündür her yerde aranıyordu! İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber

İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber