Balıkesir'de Traktör Yangını: Ciddi Hasar Oluştu

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde traktör yangını meydana geldi.

Olay İvrindi ilçesinin Evciler Mahallesinde meydana geldi. Evciler mahallesinde çiftçinin evinin bahçesinde park halinde duran 10 AHY 791 plakalı traktör bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yanan traktöre müdahale ederek, söndürdü. Uzun süre sonra söndürülen traktör ve ekipmanların kullanılamaz oldukları görüldü. Traktörün lastik ve plastik aksamları yanarak, sadece demir iskeletin kaldığı görüldü. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR