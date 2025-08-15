Balıkesir'de Traktör Yangını: Ciddi Hasar Oluştu

Balıkesir'de Traktör Yangını: Ciddi Hasar Oluştu
Güncelleme:
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Evciler Mahallesi'nde park halindeki bir traktör bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak traktör kullanılamaz hale geldi.

Olay İvrindi ilçesinin Evciler Mahallesinde meydana geldi. Evciler mahallesinde çiftçinin evinin bahçesinde park halinde duran 10 AHY 791 plakalı traktör bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yanan traktöre müdahale ederek, söndürdü. Uzun süre sonra söndürülen traktör ve ekipmanların kullanılamaz oldukları görüldü. Traktörün lastik ve plastik aksamları yanarak, sadece demir iskeletin kaldığı görüldü. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
